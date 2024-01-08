شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: اعتقال أكثر من 230 فلسطينيا بالضفة منذ بداية عام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل باعتقال أكثر من 230 فلسطينيا بالضفة الغربية منذ بداية عام 2024، وتواصل قوات الاحتلال اقتحام العديد من المناطق في الضفة.

وذكرت مراسلة القناة، أن أكثر من 300 شهيد سقطوا بالضفة منذ 7 أكتوبر الماضي.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر والمكثف وغير المسبوق على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 23 ألف شهيد، ونحو 58 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، 70% منهم أطفال ونساء.

لا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، وذلك في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.