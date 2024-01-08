شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: أكثر من 300 شهيد بالضفة الغربية في فلسطين منذ 7 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الضفة الغربية بالأراضى الفلسطينية تواصل قوات الاحتلال اقتحام المخيمات والمدن، جاء ذلك وفقا لما أفادت به مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من خبر عاجل قبل قليل. وأضافت مراسلة القناة أن الضفة شهدت اعتقال أكثر من 230 فلسطينيا بداية من عام 2024، بالإضافة إلى استشهاد أكثر من 300 شهيد بالضفة منذ 7 أكتوبر.

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