شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال: إسرائيل ستنتقل لمرحلة جديدة فى حرب غزة بعدد أقل من القوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي، قبل قليل عن بدء الانتقال إلى المرحلة التالية من القتال بقطاع بغزة، مؤكدا أن المرحلة الجديدة ستشمل عددا أقل من القوات البرية والغارات الجوية، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية من خبر عاجل.

أعلن مسئول أمريكى قبل قليل، عن قيام وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن ببحث منع أتساع رقعة الصراع فى قطاع غزة مع مسؤول السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية من خبر عاجل.

وكانت صحيفة "الجارديان" البريطانية، قد قالت إن زيارة وزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلينكن، للشرق الأوسط للمرة الرابعة خلال ثلاثة أشهر، تعكس مخاوف واشنطن من أن الحرب الإسرائيلية فى غزة تخاطر بالانتشار فى جميع أنحاء المنطقة.