شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الداخلية تهيب باللاجئين داخل مصر اتخاذ إجراءات إثبات الإقامة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها: أهابت وزارة الداخلية بكل المتواجدين على أرض مصر بالبدء في اتخاذ إجراءات إثبات الإقامة الخاصة بهم، وذلك اعتبارا من أول يناير 2024.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..
الرئيس السيسى وأبو مازن يؤكدان الرفض القاطع لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بقصر الاتحادية، الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، أن الرئيسين عقدا جلسة مباحثات موسعة، بحضور وفدي البلدين، بشأن الأوضاع الجارية في الأراضي الفلسطينية، حيث استعرض الرئيس أبو مازن مستجدات العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وما خلفته من مأساة إنسانية كارثية، إلى جانب الأوضاع في الضفة الغربية وما تشهده من تصاعد للتوتر والعنف من قبل الجانب الإسرائيلي.
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي، أن الأمين العام لجامعة الدول العربية حرص على التقدم بالتهنئة للرئيس السيسى على إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، معرباً عن تمنياته له بالتوفيق والسداد لما فيه صالح الشعب المصري والأمة العربية، وهو ما ثمنه الرئيس، مؤكداً الحرص على استمرار نهج مصر الداعم لجامعة الدول العربية، إيماناً بدورها المحوري في العمل العربي المشترك، والحفاظ على وحدة الصف العربي، في مواجهة ما تتعرض له المنطقة من تحديات متشابكة وغير مسبوقة.
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بقصر الاتحادية، الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وأعرب الرئيس الفلسطيني عن التقدير الكبير لدور مصر، المساند والداعم للقضية الفلسطينية، تاريخياً وحتى اللحظة الراهنة، التي تبذل فيها مصر جهوداً كبيرة ودؤوبة، على جميع المستويات، لحقن دماء الشعب الفلسطيني ودعم مساعيه للحصول على حقوقه المشروعة.
عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ لمتابعة ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات لرعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات، وأشار رئيس الوزراء فى مستهل الاجتماع إلى أن لقاء اليوم يستهدف استعراض ومتابعة ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات نظير رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات "اللاجئين"، الذين تصل أعدادهم طبقًا لبعض التقديرات الدولية إلى أكثر من 9 ملايين ضيف.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أهمية تدقيق هذه الأعداد، وفى الوقت نفسه حصر وتجميع ما تتحمله الدولة مقابل ما يتم تقديمه من خدمات فى مختلف القطاعات لضيوف مصر، الذين يحصلون عليها على أفضل وجه مثلهم مثل المصريين، مشددًا على ضرورة توثيق مختلف جهود الدولة لرعاية هذه الملايين.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات لرعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات، وخلال الاجتماع الإشارة إلى أن وزارة الداخلية أهابت بكل المتواجدين على أرض مصر بالبدء في اتخاذ إجراءات إثبات الإقامة الخاصة بهم، وذلك اعتبارا من أول يناير 2024.
نفي مصدر مسؤول ما زعمته تقارير إعلامية عن وجود تعاون مصري إسرائيلي فيما يخص محور صلاح الدين – فيلادلفيا مؤكدا أن مثل هذه الأنباء عارية عن الصحة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".
يترقب طلاب الثانوية العامة موعد فتح باب التقدم للجامعات الخاصة والأهلية بالفصل الدراسى الثانى من العام الجامعى الحالى 2023/2024، ومع إعلان وزارة التعليم العالى إتاحة التقدم يوم 13 يناير الجارى، ينشر ”الخليج 365” الحدود الدنيا للتقدم للالتحاق بكليات الجامعات الخاصة والأهلية
سجل الحد الأدنى للقبول بكليات الطب فى الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة وجامعة النيل الأهلية والمصرية للتعلم الإلكترونى والجامعة الفرنسية بالقاهرة وجامعة المنصورة الجديدة 80 % و77 % للقبول بجامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية و75 % بجامعة سيناء بفرعيها وجامعة الملك سلمان الدولية وجامعة شرق بور سعيد الأهلية وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.
وأشارت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع يوم الثلاثاء 9 يناير سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.
قالت وزارة الصحة والسكان إنه تم الانتهاء من إعداد وتقديم ملف مصر خالية من الملاريا للحصول على شهادة الإشهاد من منظمة الصحة العالمية فى القضاء على الملاريا، حيث جاء ذلك نتيجة برامج التطعيم الوطنية المجانية الموسعة ضد الملاريا ما قلل معدلات انتشارها بصورة كبيرة ومكن الدولة المصرية من إعداد ملف الخاص تمهيدا لإعلان خلو مصر منها نهائيا.
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تشير إلى انخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء اعتبارا من الأربعاء 10 يناير 2024، بقيم تتراوح من 4:3 درجات مئوية.
ننشر أسعار الذهب في مصر بالتعاملات الصباحية اليوم الاثنين مستهل تعاملات الأسبوع، وسجل سعر الذهب 3300 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر وسط تغيرات مستمرة في أسعار الذهب بمصر.
أسعار الذهب اليوم:
عيار 24 يسجل 3771 جنيها.
عيار 21 يسجل 3300 جنيه.
عيار 18 يسجل 2829 جنيها.
عيار 14 يسجل 2200 جنيه.
الجنيه الذهب 26400 جنيه.
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