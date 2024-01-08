شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح قسم جراحة الأوعية الدموية بمستشفى أمراض وجراحات القلب فى عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة عين شمس، افتتاح قسم جراحة الأوعية الدموية بمستشفى أمراض وجراحات القلب والصدر والأوعية الدموية، وذلك بعد الإنتهاء من أعمال تطويره.

وتضمن التطوير كلاً من غرفة العمليات بالكامل وتطوير معداتها، و غرفة القسطرة، حيث تم تحديث جهاز القسطرة، وتطوير القسم الداخلي والذي يشمل عدد 17 سرير، وعدداً من أسرة الرعاية المركزة، مما يمكن مستشفى امراض وجراحات القلب والصدر والأوعية الدموية من تقديم خدمة طبية متكاملة للمرضي عن طريق القسطرة التداخلية والعمليات الجراحية.

من ناحية أخرى انعقد أول مجلس قسم لأعضاء هيئة تدريس جراحة الأوعية الدموية، وذلك برئاسة الدكتور أيمن عبد الفتاح رئيس قسم جراحة الأوعية الدموية.