شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح أكبر شاشة إعلانية بتقنية 5D فى مطار القاهرة بحضور قيادات الشركة المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت شركة المصريين أوت دور التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع شركة الفخر الإماراتية ومطار القاهرة الدولي حفلا لافتتاح الشاشة الإعلانية الجديدة في مطار القاهرة الدولي والتي ستعرض اعلانات بتقنية الـ 5D.

وتقدم الشاشة ثلاثية الأبعاد حلولا إعلانية مبتكرة من خلال تجربة بصرية مميزة تحدث تأثيرا ملحوظا على المشاهد، وتجذب انتباههم، وتواكب أحدث الاتجاهات العالمية.

بدأ الافتتاح بالنشيد الوطني لجمهورية مصر العربية، واستعراض إمكانيات الشاشة أمام الحضور، ووجه الدكتور أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة المتحدة للخدمات الإعلامية، الشكر للقيادة السياسية في مصر والإمارات على التعاون المستمر للدولتين، كما شكر شركة الفخر الإماراتية لما قدمته من تكنولوجيا حديثة، وأشاد بدور وزارة الطيران المدني الذين قدموا كل الدعم من أجل العمل ليكون هذا المكان واجهة طيبة للقادمين للسياحة المصرية.

وأعرب عمرو الفقي المدير التنفيذي لمجموعة المتحدة للمتحدة، عن سعادته بتقديم التكنولوجيا المتطورة في مطار القاهرة الدولي، بتوفير أول شاشة 5D ثلاثية الأبعاد، والأولى من نوعها في مصر، باعتبار أن مطار القاهرة أول واجهة للسياح القادمين إلى مصر.

حضر الافتتاح عدد من قيادات الشركة المتحدة الدكتور أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة المجموعة، وعمرو الفقي المدير التنفيذي لمجموعة المتحدة، والدكتور ناصر العريفي المدير التنفيذي لشركة الفخر الإماراتية، ومنتصر النبراوي، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة اوت دور، ووائل عبد العزيز مدير قطاع العلاقات العامة، كما حضر من قيادات وزارة الطيران المهندس محمد سعيد وئيس الشركة القابضة للمطارات، يحيي زكريا رئيس مصر للطيران، ومجدي اسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي.