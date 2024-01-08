وزير النقل يبحث مع رئيس هيئة قناة السويس توطين صناعة بناء وإصلاح السفن

القاهرة - سامية سيد - عقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس اجتماعاً موسعاً بمقر وزارة النقل بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة مع رؤساء كل من ( اتحاد الصناعات المصرية - غرفه الصناعات الهندسية - شعبة بناء واصلاح السفن- الترسانات البحرية الحكومية والخاصة ) وذلك لبحث سبل تعظيم وتنمية وتوطين صناعة بناء واصلاح السفن فى مصر.

فى بداية الاجتماع أكد وزير النقل أن هذا اللقاء يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتوطين صناعة النقل فى مصر ومنها الصناعات الثقيلة وصناعات بناء واصلاح السفن والصناعات المرتبطة بها وفى ضوء تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتطوير قطاع النقل البحرى واستعادة قوة الأسطول التجارى المصرى لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات تنفيذا للتوجيهات الرئاسية مضيفا أننا نسابق الزمن للانطلاق بالأسطول التجارى المصرى للمساهمة الفاعلة فى نقل تجارة مصر الخارجية والاستفادة من حجم التجارة مع أوروبا وشرق إفريقيا بتشغيل خطوط لسفن مصرية تمر بشمال إفريقيا ثم تتجه لأوروبا وخطوط أخرى لشرق إفريقيا ومن جانبه أشاد الفريق اسامه ربيع بالتعاون مع وزارة النقل فى مجال توطين صناعة بناء واصلاح السفن، لافتا إلى توافر الترسانات البحرية بالهيئة فى (بورسعيد- بورتوفيق - السويس) التى يمكن أن تساهم فى توطين هذه الصناعة خاصة مع أهميتها الكبيرة فى زيادة حركة التجارة بين مصر ودول العالم.

ثم دارت المناقشات بين وزير النقل والحضور حول كيفية التغلب على التحديات التى تواجهها هذه الصناعة والسبل المقترحة لتنمية وتوطين صناعة بناء واصلاح السفن فى مصر والتى شملت ضرورة توحيد جهات الولاية على الأراضى محل الترسانات والشركات بما يساهم فى تطويرها وزيادة الاستثمارات بها وتقنين أوضاع الترسانات والشركات الخاصة والنظر فى مدة اصدار التراخيص الملاحية للسفن التى يتم بناؤها بالشركات المصرية – وتسهيل الإجراءات والاليات الخاصة بدخول السفن الأجنبية للإصلاح بالإضافة إلى ضرورة وجود كود مصرى لبناء وإصلاح السفن أو وجود هيئة تسجيل مصرية تختص بالسفن الصغيرة والساحلية وكذلك تعظيم الصناعات المغذية المرتبطة بصناعة وإصلاح السفن.

وفى ختام الاجتماع تم التأكيد على عقد سلسلة من الاجتماعات المكثفة بين المختصين بوزارة النقل وهيئة قناة السويس واتحاد الصناعات المصرية والترسانات البحرية والشركات العاملة فى هذا المجال لبلورة الاطار العام والنهائى لإزالة كافة المعوقات التى توجه توطين هذه الصناعة وتعظيمها وتطوير الترسانات البحرية بما يمكنها من بناء السفن التجارية وإصلاحها وعمل العمرات اللازمة لها بأفضل المقاييس العالمية. بما يجعل مصر مركزا لصناعة بناء وإصلاح السفن.