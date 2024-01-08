انطلاق اختبارات المتقدمين لإقامة شعائر شهر رمضان بالجامع الأزهر ومدينة البعوث

القاهرة - سامية سيد - انطلقت ولمدة 3 أيام، بالجامع الأزهر الشريف اختبارات قبول المتقدمين للمشاركة فى إقامة الشعائر الدينية لشهر رمضان المبارك لعام 1445هـ، وذلك بهدف إتاحة الفرصة للمتميزين من العاملين بالأزهر الشريف، للمشاركة فى الشعائر والمقارئ التى تعقد بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث الإسلامية.

وذلك بما يتناسب ومكانة الجامع الأزهر، باعتباره أحد أهم المعالم الدينية فى العالم الإسلامى، ومركزا بارزا فى نشر الثقافة الإسلامية، وذلك وفقا لتوجيهات فضيلة الأمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر.

وأعلن الجامع الأزهر الشريف، عبر صفحته الرسمية فى ديسمبر الماضى عن فتح باب المشاركة فى الشعائر الدينية التى تقام بالجامع الأزهر خلال شهر رمضان، والتى تتضمن صلاة التراويح والقيام خلال الشهر الفضيل، والمقارئ طوال أيامه، وصلاة التهجد فى العشر الأواخر، وتقام هذه الشعائر تحت إشراف الإدارة العامة للجامع الأزهر.