شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد شهداء الصحفيين فى غزة لـ112 صحفيا بقصف إسرائيلى على القطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المكتب الإعلامى الحكومى، فى قطاع غزة، اليوم الإثنين، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى (112 صحفيًا) منذ بدء حرب الإبادة الجماعية التى تنفذها إسرائيل على القطاع، بعد ارتقاء الزميلين الصحفيين: الشهيد/ عبد الله بريص -الشهيد/ محمد أبو داير.

وأوضح المكتب، أن الزميلين استشهدا بقصف الاحتلال الإسرائيلى المستمر على قطاع غزة.

وتشن إسرائيل منذ الخليج 365 من شهر أكتوبر الماضى 2023، حربا شرسة على قطاع غزة، وتحاصره برا وبحرا وجوا، وفى حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة شهداء قطاع غزة منذ بدء العدوان فى السابع من شهر أكتوبر الماضى، إلى 22.835 شهيدا، أكثر من 70% منهم نساء وأطفال، و58 ألفا و316 جريحا، إضافة إلى 7 آلاف شخص فى عداد المفقودين تحت الأنقاض.