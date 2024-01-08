شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تؤكد تأييدها للجهود المصرية لوقف الحرب على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، على حسابه بموقع إكس، إنه هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي بالولاية الرئاسية الجديدة، معربا عن تمنياته بعام جديد أفضل لمصر والعرب جميعاً.

وأضاف أنهما بحثا الأوضاع الإقليمية الضاغطة وفي مقدمتها الحرب الإسرائيلية الغاشمة علي ⁧‫غزة‬⁩ والتصعيد الإسرائيلي بالمنطقة والذي يمكن أن يؤدي إلى تدهور الوضع.

وأعرب عن تأييده للجهود المصرية والعربية الحثيثة في سبيل وقف الحرب وجهود ⁧‫مصر‬⁩ في إدخال المساعدات الإنسانية إلي ⁧‫القطاع‬⁩ وإجهاض المساعي الرامية إلي ⁧‫التهجير القسري‬⁩ للفلسطينيين.