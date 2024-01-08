شكرا لقرائتكم خبر عن الفصائل الفلسطينية تحبط محاولة إسرائيلية لتحرير رهائن من مخيم البريج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفصائل الفلسطينية في بيان اليوم الإثنين، أنها أفشلت محاولة إسرائيلية لتحرير أسرى العدو في مخيم البريج بعد تسلل قوة خاصة تم الاشتباك معها، وإيقاعهم بين قتيل وجريح وتم التحفظ على بعض مقتنيات القوة الخاصة.

من ناحية أخرى، انطلقت صفارات الإنذار في تل أبيب وأنحاء وسط إسرائيل، ما دفع السكان للفرار بحثاً عن مخبأ فيما قالت الفصائل، إنها أطلقت وابلاً من الصواريخ.

وتشن إسرائيل منذ الخليج 365 من شهر أكتوبر الماضى 2023، حربا شرسة على قطاع غزة، وتحاصره برا وبحرا وجوا، وفى حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة شهداء قطاع غزة منذ بدء العدوان فى السابع من شهر أكتوبر الماضى، إلى 22.835 شهيدا، أكثر من 70% منهم نساء وأطفال، و58 ألفا و316 جريحا، إضافة إلى 7 آلاف شخص فى عداد المفقودين تحت الأنقاض.