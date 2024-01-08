وزارة الصحة تكشف 3 فئات ممنوعة من لقاح الأنفلونزا الموسمية.. تفاصيل

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن الفئات التى يمنع عنها التطعيم بلقاح الأنفلونزا الموسمية والتى تضمنت :-

الأطفال أقل من 6 شهور، والأشخاص الذين يعانون من حساسية مفرطة من أكل البيض، أو حساسية مفرطة من اللقاح أو أحد مكوناته.

وقالت: يعطى لقاح الإنفلونزا الموسمية مع أي من اللقاحات الأخرى في نفس الوقت، أو في أي وقت قبل أو بعد أي لقاح آخر، إذ لا يوجد اشتراط لمدد زمنية فاصلة محددة بين لقاح الإنفلونزا الموسمية وأي لقاح آخر.

وأضاف الدكتور مصطفى محمدى رئيس المركز القومى للتطعيمات بفاكسيرا: ينشط المصل الجهاز المناعى لإنتاج الأجسام المضادة ضد المرض، ولكنه لا يوفر الحماية الكاملة مثل باقى التطعيمات، بل يقلل حدة الإصابة، وعدد مرات الإصابة بالأنفلونزا.

وقال، إن هناك خطوات يجب اتباعها للحفاظ على الوقاية من الفيروسات مثل الأنفلونزا وكورونا منها غسيل اليد بشكل متكرر ومكثف بالماء والصابون ولمدة لا تقل عن 20 ثانية واستخدم المطهرات الكحولية على يديك فى حالة عدم توفر الماء والصابون.