شكرا لقرائتكم خبر عن "القاهرة الإخبارية": صافرات الإنذار تدوى فى 37 موقعًا داخل إسرائيل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت دانا أبوشمسية مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، أن صفارات الإنذار دوت في ما يزيد عن 37 موقعًا بدولة الاحتلال الإسرائيلي، منها 3 انفجارات في سماء تل أبيب.

وأضافت "أبوشمسية"، في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القبة الحديدية اعترضت أكثر من عشرة صواريخ من المقاومة الفلسطينية، مشددةً على أن شرطة الاحتلال قامت بإخلاء عدد من الأماكن تحسبًا لرشقات جديدة من قبل المقاومة.

وذكرت، أن جيش الاحتلال أعلن رسميًا بدء المرحلة الثالثة من الحرب، وهذا قبل زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن لتل أبيب غدًا، مشيرةً إلى أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي بلينكن، تأتي بعد التطور اللافت في الحدود الشمالية، وأيضًا مع الإعلان عن بدء المرحلة الثالثة من الحرب على غزة، والتي تتركز في توجيه العمليات العسكرية تجاه دير البلح وخان يونس.