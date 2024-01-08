شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: نعمل مع إسرائيل لوقف الهجمات في غزة.. ونتفهم مشاعر المتظاهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنهم يعملون مع إسرائيل لوقف الهجمات في غزة، ويتفهمون مشاعر المتظاهرين الذين يريدون وقف إطلاق النار، وفقا لخبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية.

وتشن إسرائيل منذ الخليج 365 من شهر أكتوبر الماضى 2023، حربا شرسة على قطاع غزة، وتحاصره برا وبحرا وجوا، وقتلت ما يقرب من 23 ألف شهيد.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة شهداء قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من شهر أكتوبر الماضي، إلى 22.835 شهيدا، أكثر من 70% منهم نساء وأطفال، و58 ألفا و316 جريحا، إضافة إلى 7 آلاف شخص في عداد المفقودين تحت الأنقاض.