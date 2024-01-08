شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يعلن اغتيال قيادى بحماس فى منطقة بيت جن بالجليل الأعلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قتل مسؤول في حركة حماس، في غارات على منطقة بيت جن في الجليل الأعلى المحتلة.

وقال الجيش في بيان اليوم الإثنين، إنه استهدف حسن عكاشة مسؤول عمليات إطلاق القذائف الصاروخية من داخل الأراضي السورية بقصف منطقة بيت جن.

والأسبوع الماضي، اغتالت الاحتلال الإسرائيلى نائب رئيس المكتب السياسى لحركة حماس صالح العاروري فى بيروت.

وأكدت حركة حماس اغتيال صالح العارورى نائب رئيس المكتب السياسى للحركة فى الضاحية الجنوبية ببيروت.

وقالت الحركة فى بيان: "قائد أركان المقاومة فى الضفة الغربية وغزة ومهندس طوفان الأقصى بالسابع من أُكتوبر - القائد الوطنى الكبير الشيخ القسامى صالح العارورى شهيدًا".