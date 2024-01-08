شكرا لقرائتكم خبر عن السيد عبد الباري: يجوز صيام شهر رجب كاملا وهذا ليس بدعة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وتابع العالم الأزهري، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع علي فضائية "الناس"، اليوم اللثنين: "يجوز صيام شهر رجب كاملا لو قادر، ويمكن الصيام يوم الاثنين والخميس، فسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان يقول ثم من الأشهر الحرم وافطر".

واستكمل: "فالصيام فى شهر رجب، جائز وليس بدعة، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، له حديث عن الصيام فى رجب لكنه تحدث فيه عن الصيام فى شعبان، حيث قال(عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت: يا رسول الله، لم أرك تصوم شهراً من الشهور ما تصوم من شعبان ؟ قال: “ذاك شهر يغفل الناس عنه ، بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم)".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد اطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.