أمين الفتوى: التدين المصرى به سمات من العبقرية وجميعها تحقق إرادة الله

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القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عمرو الوردانى أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه مهتم برحلة الحقيقة، وهي رحلة يدخلها الإنسان للوصول إلى الغايات، متابعا :"اهتممت بعلم الاجتماع التدين، وحللت أكثر سمات في الإنسان المعاصر ووجدت بها 7 سمات".

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، في تصريحات لبرنامج مساء دي إم سى، المذاع على قناة دي إم سى، أن أبرز تلك السمات هي الفردانية، والمزاجية والتشكك والمظلومية والإحباط والحساسية والعشوائية، وهذا جعل الإنسان في عصرنا هذا لديه مشكلة في التفكير في الحياة .

وتابع الدكتور عمرو الوردانى :" أنا مؤمن بتجديد وظيفة العالم، ورحلة الحقيقة هي نقاش عن ذواتنا ونبحث عن الجودة والقيم والجمال ، وهناك ضرورة لتجديد الخطاب الدينى والتفكير الدينى حيث إن الناس لديهم أشياء دينية غير ملبية ولابد من تلبيتها".

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن رحلة الحقيقة رحلة داخل الإنسان تغوص داخله لإخراج أفضل ما فيه، وهي رحلة إنسانية وليست دينية، ويمتزج فيها النفس والاجتماع والقيم الدينية، ورحلة بها اكتشاف وتقديم والوصول إلى الغايات .

وتابع عمرو الوردانى أن التدين المصرى به سمات عجيبة، فالتدين المصرى فريد وعجيب، والتدين المصرى به سمات من العبقرية المصرية وجميعها تحقق إرادة الله وتعليم الرسول صلى الله عليه وسلم.