شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز برامج أسقفية الخدمات العامة فى الكنيسة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر أسقفية الخدمات العامة من أهم المؤسسات فى الكنيسة، حيث تقدم خدمات لكل جموع الأقباط في مصر، فقد تأسست لتكون بمثابة الذراع التنموية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وتلعب الأسقفية دورًا رائدًا فى الخدمات الدياكونية للفقراء.

ومن أبرز خدمات الأسقفية في برنامج الرعاية الاجتماعية هي تقديم الدعم للأفراد المحتاجين الذين ليس لديهم موارد، ويركز البرنامج بشكل خاص على مساعدة الأسر ذات العائل الوحيد التى لا تستطيع الوصول إلى الحد الأدنى من الدخل والأرامل، والمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة الذين ليس لديهم تغطية تأمين صحي.

ويقدم البرنامج الدعم للسجناء وعائلاتهم، والأيتام، والأفراد العاجزون من كبار السن الذين لا يستطيعون العمل، ويشمل ضحايا الكوارث السياسية والطبيعية.