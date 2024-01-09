شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: تحديث بيانات منظومة المخلفات بكل أنواعها فى المحافظات خلال شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه سيتم تشكيل مجموعات عمل لمدة شهر، من أجل تحديث البيانات الخاصة بمنظومة المخلفات، وكل أنواعها في كل المحافظات، بهدف إعداد مصفوفة لكل محافظة تشمل الوضع الراهن لمنظومات المخلفات البلدية والطبيةبها، وكذلك مخلفات الهدم والبناء من أجل تيسير العمل بها.

وأوضحت وزيرة البيئة، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه خلال الفترة المقبلة سيتم وضع آليات لتنمية موارد جهاز تنظيم المخلفات، وزيادة الإيرادات، حيث انه خلال عام 2023 شهدت تقدما كبيرا وزيادة فى الإيرادات تخطت المستهدف. كما سيتم بحث سبل تنويع مصادر الإيرادات، و دعم الموارد البشرية وبناء القدرات للعاملين بجهاز المخلفات.

جدير بالذكر، أن وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد ، كانت عقدت اجتماع مع العاملين بجهاز تنظيم إدارة المخلفات مؤخرا لبحث إعداد وتنفيذ الاستراتيجيات المختلفة الخاصة بجهاز تنظيم إدارة المخلفات وخطط العمل الخاصة بها.