شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: تحديث بيانات منظومة المخلفات بكل أنواعها فى المحافظات خلال شهر والان مع تفاصيل الخبر
وأوضحت وزيرة البيئة، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه خلال الفترة المقبلة سيتم وضع آليات لتنمية موارد جهاز تنظيم المخلفات، وزيادة الإيرادات، حيث انه خلال عام 2023 شهدت تقدما كبيرا وزيادة فى الإيرادات تخطت المستهدف. كما سيتم بحث سبل تنويع مصادر الإيرادات، و دعم الموارد البشرية وبناء القدرات للعاملين بجهاز المخلفات.
جدير بالذكر، أن وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد ، كانت عقدت اجتماع مع العاملين بجهاز تنظيم إدارة المخلفات مؤخرا لبحث إعداد وتنفيذ الاستراتيجيات المختلفة الخاصة بجهاز تنظيم إدارة المخلفات وخطط العمل الخاصة بها.
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