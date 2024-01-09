شكرا لقرائتكم خبر عن سفير فلسطين بالأمم المتحدة: دور مصر مهم فى وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة إبراهيم خريشة إن زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس للقاهرة تأتي في وقت وظرف حساس للغاية، والجميع يعمل على هدف واحد وهو وقف إطلاق النار وعدم الاستمرار في استهداف المدنيين وتدمير البنى التحتية بقطاع غزة.

وأكد السفير إبراهيم خريشة - خلال اتصال هاتفي مع قناة "سي بي سي" الفضائية لبرنامج "في المساء مع قصواء" مساء اليوم الإثنين - أن مصر تلعب دورا مهماً على الصعيد العربي والدولي حول وقف النار وإدخال المساعدات وفك الحصار عن قطاع غزة، مشددًا على أن هذه هي المأساة الأولى التي يجب على العالم أن يعمل من أجلها.

وأشار إلى أن مصر موقعها مهم، حيث إن المعبر الوحيد لإدخال المساعدات هو معبر رفح، وإسرائيل ملزمة قانونا بفتح باقي المعابر، لافتا إلى أنه على تواصل دائم مع منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر والمفوض السامي لحقوق الإنسان.

وأوضح السفير إبراهيم خريشة أن كل هذه المنظمات إنسانية، الذي يعيق عملها هو قوة الاحتلال الإسرائيلي، وهناك أمل بخروج شيء من محكمة العدل الدولية بعد الاستماع الذي سيبدأ يوم الخميس المقبل من قبل جنوب أفريقيا.

وأضاف أنه هناك توقعا بإصدار أمر قضائي بضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات وفك الحصار عن أبناء الشعب الفلسطيني، ووقف التحريض، والأمر متروك للقضاء، وبعد ذلك سيتبعه قانون آخر بعمل مرافعات مستمرة، علما بأن الباب مفتوح أمام الدول لعمل مرافعة شفوية ومكتوبة أمام المحكمة لإثبات ارتكاب إسرائيل الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.