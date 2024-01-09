شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة كليات بالجامعات الخاصة والأهلية تقبل الطلاب من مجموع 53% والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بالتزامن مع قرب فتح باب التقدم للجامعات الأهلية والخاصة للفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2023 /2024 ، ينشر الخليج 365" عددا من كليات الجامعات الخاصة والأهلية تقبل طلاب الثانوية العامة من مجموع 53%.
وسجل الحد الأدنى للقبول بكليات التكنولوجية الحيوية وتكنولوجيا العلوم الصحية والعلوم الأساسية والفنون التطبيقية والإعلام واللغات والترجمة والاقتصاد والإدارة والتربية والعلوم الاجتماعية والسياحة والفنادق والحقوق والقانون والتمريض والآثار والعلوم السينمائية بجميع الجامعات الخاصة والأهلية 53 %.
ووافق المجلس على بدء تقديم الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية والجامعات الخاصة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي، بذات الحدود الدنيا للتقديم بالفصل الدراسي الأول، وبنفس طريقة التقديم المباشر للجامعات، وذلك بدءًا من السبت الموافق 13 يناير الجاري ولمدة أسبوعين، كما وافق المجلس على تغيير مُسمى كلية المعاملات القانونية الدولية بجامعة المنصورة الجديدة لتصبح كلية القانون.
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