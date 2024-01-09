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قائمة كليات بالجامعات الخاصة والأهلية تقبل الطلاب من مجموع 53%

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القاهرة - سامية سيد - بالتزامن مع قرب فتح باب التقدم للجامعات الأهلية والخاصة للفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2023 /2024 ، ينشر الخليج 365" عددا من كليات الجامعات الخاصة والأهلية تقبل طلاب الثانوية العامة من مجموع 53%.

وسجل الحد الأدنى للقبول بكليات التكنولوجية الحيوية وتكنولوجيا العلوم الصحية والعلوم الأساسية والفنون التطبيقية والإعلام واللغات والترجمة والاقتصاد والإدارة والتربية والعلوم الاجتماعية والسياحة والفنادق والحقوق والقانون والتمريض والآثار والعلوم السينمائية بجميع الجامعات الخاصة والأهلية 53 %.

وكان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ترأس اجتماع مجلس الجامعات الأهلية، بحضور الدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، والدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشؤون البحث العلمي، الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عبدالوهاب عزت القائم بأعمال أمين مجلس الجامعات الخاصة، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

 

ووافق المجلس على بدء تقديم الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية والجامعات الخاصة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي، بذات الحدود الدنيا للتقديم بالفصل الدراسي الأول، وبنفس طريقة التقديم المباشر للجامعات، وذلك بدءًا من السبت الموافق 13 يناير الجاري ولمدة أسبوعين، كما وافق المجلس على تغيير مُسمى كلية المعاملات القانونية الدولية بجامعة المنصورة الجديدة لتصبح كلية القانون.

 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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