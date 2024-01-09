شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات وضوابط تقديم الطلاب المكفوفين لامتحانات الثانوية العامة 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إجراءات وضوابط تقديم طلاب الثانوية العامة المكفوفين لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري 2023/2024، كالتالى:

- يسمح للطلاب المكفوفين المقيدين بمدارس النور والأمل بالتقدم لأداء امتحان شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة بطريقة برايل، طبقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن .

- يكون تقدمهم للامتحان على الشعبة الأدبية، ويجوز للطالب الكفيف الاستعانة بمرافق كفيف بعد الحصول على خطاب معتمد من المدرسة وتحت مسئوليتهم بعدم قدرة الطالب على القراءة والكتابة بطريقة برايل وتطبق عليه نفس الشروط والأحكام المتبعة في امتحان الطلاب المرضى بمرافق.

- يسمح للطلاب المكفوفين الراغبين بالتقدم لأداء امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، للمبصرين بمرافق طبقاً لما هو متبع في امتحان الطلاب المرضى بمرافق وتطبق عليهم نفس الشروط والأحكام.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، على أنه في جميع الحالات السابقة على إدارة شئون الطلبة والامتحانات بالإدارة التعليمية التابع لها الطالب إخطار الإدارة العامة للتربية الخاصة ورئيس لجنة سير الامتحان ولجنة النظام والمراقبة بالحالات السابق ذكرها إن وجدت والتي تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.