شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة انتخابات "البيطريين": جهات قضائية للإشراف على إجراءات التجديد النصفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور ناجى سلام، رئيس لجنة الإشراف على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء البيطريين، إن اللجنة سوف تستعين بجهات قضائية عليا ومستشارى النقابة القانونيين لدراسة قراراتها بخصوص المرشحين قبل الإعلان رسميا عنها، وكل إجراءات التجديد النصفى وصولا إلى يوم التصويت، مشيرا إلى أن اللجنة مستمرة فى تلقى الطعون والاعتراضات حتى يوم الأحد 14 يناير الجارى، علي أن يكون التسليم باليد او بالبريد المسجل بعلم الوصول من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الرابعة مساء بمقر النقابة العامة.

وأشار سلام، إلى أنه سيتم فتح باب التنازلات والتظلمات ابتداءاً من الأحد الموافق 21 يناير 2024، إلي الأربعاء 24 يناير 2024، على أن تقدم من الطبيب شخصيا باليد او طلب موثق بالشهر العقاري محدد فيه التنازل عن الترشح للمقعد الذي تقدم للترشح له، وتكون جميع الطلبات باسم " رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات الدكتور ناجي علي سلام، ولفت إلى أن اللجنة ستفحص الطعون والاعتراضات والتظلمات والتنازلات بعد إنتهاء المدة المحددة ليتم إعلان الكشوف النهائية عقب جلسة مجلس النقابة يوم الأحد الموافق 28 يناير 2024، ومن ثم إجراء العملية الإنتخابية لمجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية فيما عدا ( القاهرة والجيزة وقنا ) يوم الأربعاء الموافق 6 مارس 2024.

ويتنافس على مقعد النقيب العام للأطباء البيطريين 17 مرشحا، من بينهم 6 مرشحين بالمجلس الحالى، هم: الدكتور خالد سليم، الدكتور جمال شمس، الدكتورة شيرين زكى، الدكتور عبد العزيز الجوهرى، الدكتور محمد عفيفى سيف، الدكتور أيمن حلمى، أما باقى المرشحين على مقعد النقيب فهم: الدكتور حسنى عميش، الدكتور أشرف عبد الحليم سلامة، الدكتور هانى مرعى، الدكتور علاء أحمد عبد الرؤوف، الدكتور طاهر محمد محى، الدكتور هانى رمضان عبده، الدكتور شوقى الكردى، الدكتور طارق كمال زكى، الدكتور مجدى حسن، الدكتور محمد فاروق جاد الكريم، الدكتور طارق محمد أحمد على.