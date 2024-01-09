شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة ومخيم "طولكرم" بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة ومخيم "طولكرم" شمال غرب الضفة الغربية.

وحاصرت قوات الاحتلال مخيم "طولكرم" من مداخله كافة، وتحديدًا شارع مُستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، وشارع المقاطعة، وشارع نابلس المحاذي لمدخله الشمالي الرئيسي، ونشرت قناصتها على أسطح البنايات العالية المحيطة به، ودفعت بتعزيزات إضافية وجرافات عسكرية من المحور الغربي للمدينة، بالتزامن مع تحليق طائرات الاستطلاع في أجواء المدينة والمخيم.



واندلعت مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الرصاص بكثافة، فيما سمعت أصوات انفجارات في المنطقة.



واقتحمت قوات الاحتلال ودورياتها الراجلة والمحمولة، حارات المخيم، وداهمت منازل بعد تفجير أبوابها، وتفتيشها واحتجاز سكانها في غرفة واحدة بعد إخضاعهم للاستجواب، ومن ثم تحويل المرتفعة منها لثكنات عسكرية ونشرت قناصتها على أسطحها.



وقامت جرافات الاحتلال، بتجريف البنى التحتية في إحدى حارات المخيم، وشارع مدارس الوكالة، ومحيط مدخل المخيم الشمالي على طول شارع نابلس المحاذي له.



وأطلقت قوات الاحتلال القنابل الضوئية في سماء المخيم، تزامنا مع سماع أصوات انفجارات بين الحين والآخر داخل المخيم.



وأعاقت قوات الاحتلال عمل مركبات الإسعاف أثناء توجهها للمخيم، وقامت باحتجازها وتفتيشها، وعمدت على إحداث تشويش في شبكات الإنترنت بشكل كبير.



ويأتي هذا الاقتحام بعد ساعات من اقتحام قوة خاصة إسرائيلية ضاحية شرق مدينة طولكرم، واغتيالها ثلاثة شبان واعتقال اثنين آخرين.