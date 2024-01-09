شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إجراءات تجديد رخص سيارات النقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت مجموعة من إجراءات تجديد رخصة التسيير، ولا بد من توافر جميع الأوراق المخصصة لاستخراج الرخصة من داخل وحدات المرور، والتى نسردها لكم فى التقرير التالى.. - تقديم طلب التجديد على نموذج 251 أو 351. - إيصال سداد الضرائب والرسوم المقررة والتأمين الإجبارى للتجديد. - شهادة الاشتراك فى التأمينات الاجتماعية لمركبات النقل والأجرة والأتوبيس فقط، وبالنسبة للملاكى فى حالة استخدامه لسائق. - شهادة براءة ذمة خاصة بالمخالفات الصادرة من النيابة المختصة. - نموذج الفحص الفنى لجميع المركبات سنويا ما عدا السيارات الخاصة والدراجات النارية والجرارات الزراعية كل ثلاث سنوات. - نموذج الفحص البيئى. - نموذج صلاحية جهاز الإطفاء الموجود بالمركبة. - فحص العداد لسيارات الأجرة والميزان لسيارات النقل. -استلام الرخصة المؤمنة.

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