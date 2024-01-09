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تعرف على إجراءات تجديد رخص سيارات النقل

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القاهرة - سامية سيد - حددت مجموعة من إجراءات تجديد رخصة التسيير، ولا بد من توافر جميع الأوراق المخصصة لاستخراج الرخصة من داخل وحدات المرور، والتى نسردها لكم فى التقرير التالى..

 

- تقديم طلب التجديد على نموذج 251 أو 351.

 

- إيصال سداد الضرائب والرسوم المقررة والتأمين الإجبارى للتجديد.

 

- شهادة الاشتراك فى التأمينات الاجتماعية لمركبات النقل والأجرة والأتوبيس فقط، وبالنسبة للملاكى فى حالة استخدامه لسائق.

 

- شهادة براءة ذمة خاصة بالمخالفات الصادرة من النيابة المختصة.

 

- نموذج الفحص الفنى لجميع المركبات سنويا ما عدا السيارات الخاصة والدراجات النارية والجرارات الزراعية كل ثلاث سنوات.

 

- نموذج الفحص البيئى.

 

- نموذج صلاحية جهاز الإطفاء الموجود بالمركبة.

 

- فحص العداد لسيارات الأجرة والميزان لسيارات النقل.

 

-استلام الرخصة المؤمنة.

 

 

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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