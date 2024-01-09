شكرا لقرائتكم خبر عن الصناعة التحويلية والأنشطة العقارية تتصدر استثمارات القطاع الخاص.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
وفي هذا الصدد، نستعرض أبرز مؤشرات التوزيع القطاعي لاستثمارات القطاع الخاص خلال العام الجاري 2023/2024 علي النحو الآتي :
1 - الصناعة التحويلية غير البترولية 66.5 مليار جنية.
2- الأنشطة العقارية 60.1 مليار جنية.
3- الغاز الطبيعي 55.3 مليار جنية.
4- النقل والتخرين 52.6 مليار جنية.
5- الزراعة 50.8 مليار جنية.
6- الاتصالات 47.8 مليار جنية.
7- التشييد والبناء 42 مليار جنية.
8- المطاعم والفنادق 41.8 مليار جنية.
9- تجارة الجملة والتخزئه 32.8 مليار جنية.
10- الخدمات الصحية 29.5 مليار جنية.
يشار إلي أنه يجري توزيع الاستثمارات الكلية بحسب الجهات المعنية والتي تتمثل في الجهاز الحكومي والهيئات الاقتصادية العامة، والشركات العامة، والقطاع الخاص.
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