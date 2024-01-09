شكرا لقرائتكم خبر عن كليات جامعة القاهرة تستأنف امتحانات الترم الأول بعد إجازة عيد الميلاد.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستأنف كليات جامعة القاهرة اليوم الثلاثاء، امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول، من العام الجامعى 2023/2024 والتى تعقد حضوريا بالكلية، وذلك بعد انتهاء إجازة عيد الميلاد المجيد، اذ راعت كليات الجامعة اجازة عيد الميلاد عند وضع الجدول الزمنى للاختبارات.

وتعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول حضوريا بقاعات ومدرجات كليات جامعة القاهرة، وتسير بهدوء وانتظام ومتابعة دقيقة من رئيس الجامعة الدكتور محمد الخشت والدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وكان المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس ، حدد الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجارى 2023/2024.

وبحسب الخريطة الزمنية للعام الجامعى تنتهى امتحانات منتصف الفصل الدراسى يوم الخميس 25 يناير 2024

وتستمر إجازة منتصف العام الجامعى لمدة أسبوعين ، اذ انه وبحسب الخريطة الزمنية للعام الجامعى سواء للجامعات والمعاهد فإن السبت 27 يناير موعد إجازة منتصف العام على أن تنتهى يوم الخميس 8 فبراير.