شكرا لقرائتكم خبر عن لو عايز تتخلص من الكرش.. إليك أفضل 8 أنواع خضراوات للتخلص من دهون البطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر الخضراوات أطعمة كثيفة المغذيات وغنية بمضادات الأكسدة وتستحق مكانًا في كل وجبة. بشكل عام، تناول الكثير من الخضراوات يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بالأمراض، وتحسين عملية الهضم، وتنظيم نسبة السكر في الدم، والمساعدة في فقدان الوزن الصحي، بالإضافة إلى هذه الفوائد، تظهر بعض الأبحاث أن هناك عناصر مغذية موجودة في خضروات معينة قد تساعد أيضًا في فقدان الدهون في البطن.

نريد التأكيد على أنه لا يوجد نوع واحد من الطعام يمكنه التخلص من دهون البطن بمفرده، وهذا ببساطة مستحيل، يمكن أن تزداد فرصتك في زيادة الدهون في البطن بسبب عدة عوامل مثل الوراثة، أو العمر، أو نمط الحياة المستقر، أو سوء نوعية النظام الغذائي، بسبب هذه العوامل العديدة، يتطلب فقدان دهون البطن اتباع نهج متوازن وشامل، على سبيل المثال، تقول جامعة هارفارد أن ممارسة الرياضة، وتجنب التبغ، وتقليل التوتر، وتناول نظام غذائي متوازن منخفض السكريات المضافة يمكن أن تساعدك على تحقيق أهدافك في فقدان الدهون في البطن.

لذلك، عندما نتحدث عن أفضل الخضراوات لفقدان دهون البطن، فإننا ندرج الخضراوات التي تحتوي على بعض العناصر الغذائية المفيدة لهذه العملية، ولكننا نشجعك على تضمين هذه الأطعمة كجزء من خطة تناول الطعام الكاملة والمتوازنة.

البروكلي..

يعد البروكلى واحدًا من أكثر الخضراوات الغنية بالعناصر الغذائية التي يمكنك العثور عليها، ولهذا السبب يقسم أخصائيو التغذية لدينا بهذه الخضراوات الخضراء كغذاء للمساعدة في التخلص من الوزن حول البطن.

وقال الموقع، هذه الخضراوات الصليبية غنية بمضادات الأكسدة التي تساعد على تقليل الالتهاب في الجسم، المركب الأساسي هو السلفورافان، الذي يعمل عن طريق خفض السيتوكينات فى الجسم، هذه المواد تدفع العملية الالتهابية، ومن خلال تقليل الالتهاب، يصبح الجسم أكثر قدرة على التخلص من الوزن والعمل بكفاءة في كل منطقة أخرى أيضًا.

تؤكد الأبحاث أن البروكلي هو نبات جيد لدهون البطن، وجدت إحدى الدراسات المنشورة في مجلة أكاديمية التغذية وعلم التغذية، إن تناول الخضروات الخضراء الداكنة بانتظام (والتي تشمل البروكلي والخضراوات الورقية مثل اللفت والسبانخ) ساعد في تقليل الدهون الحشوية لدى المشاركين الشباب الذين يعانون من زيادة الوزن، وتم العثور على نتائج مماثلة مع الخضار ذات اللون الأصفر والبرتقالي الزاهي، مثل الجزر والفلفل الحلو.

الجزر..

يعتبر الجزر من الخضراوات المفيدة لدهون البطن، مضيفًا أن الجزر والقرنبيط كانا أكثر الخضراوات شيوعًا بين المشاركين، الجزر غني بنوع من المركب النباتي يسمى اللوتين، والذي أظهرت الأبحاث أن له قدرات مضادة للأكسدة، بالإضافة إلى روابط محتملة للمساعدة في خفض الانسجة الدهنية بالبطن علاوة على ذلك، إن مضغ الجزر النيئ قد يساعد في عملية التمثيل الغذائي.

الخس..

من الخضراوات الأخرى التي توفر العناصر الغذائية المفيدة المرتبطة بفقدان الدهون في البطن هو الخس. أولاً، يحتوى الخس على نسبة عالية من اللوتين ، وهو المركب النباتي الذي ذكرناه سابقًا له تأثير محتمل على تقليل دهون البطن، هذا المركب هو جزء من مجموعة أكبر من المركبات تسمى الكاروتينات، والتي تشمل اللوتين والليكوبين وزياكسانثين، وجميعها لها خصائص مضادة للأكسدة إلى جانب كونها مضادات للأكسدة، تدعم بعض الأبحاث هذه المركبات باعتبارها قادرة على المساعدة في فقدان الدهون أيضًا.

الفلفل البرتقالي والأصفر..

الخضراوات الأخرى الغنية باللوتين (المركب المرتبط بفقدان الدهون في البطن) هي الفلفل البرتقالي والأصفر، تعتبر هذه الخضراوات اللذيذة والمشرقة إضافات رائعة لخطة تناول الطعام المناسبة لفقدان دهون البطن، ويسهل الاستمتاع بها في مجموعة متنوعة من الأطباق المختلفة أو بمفردها.

وجدت إحدى الدراسات المنشورة في المجلة البريطانية للتغذية، إنه عند دمجها مع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية فانه يكون له فوائد كبيرة لفقدان الوزن، أولئك الذين تناولوا مكملات اللوتين شهدوا انخفاضًا في محيط الخصر، والدهون الحشوية، ووزن الجسم، ودهون الجسم، بالإضافة إلى انخفاض مستويات الكوليسترول الضار.

البنجر..

لم يتم الحديث عن البنجر بما فيه الكفاية، ولكن هذه الخضروات الجذرية الترابية مليئة بالعناصر الغذائية التي يمكن أن تساعدك على التحكم في الوزن حول منطقة المعدة، مع تحسين عملية الهضم.

الكرنب..

الكرنب من الخضراوات الورقية الخضراء المليئة بالمواد المغذية. مع هذه الورقة اللذيذة، ستحصل على فيتامينات A وK وC وB6، بالإضافة إلى المنجنيز والنحاس والبوتاسيوم. .

يتم تضمين الكرنب في هذه القائمة من الخضار ذات اللون الأخضر الداكن، لذا فإن دمج المزيد من هذه الأطعمة الورقية في نظامك الغذائي يمكن أن يساعدك على تحقيق أهدافك المتمثلة في تقليل الدهون حول معدتك.

السبانخ..

هذه الخضار الورقية مليئة بالعناصر الغذائية ورائعة كسلطة، أو مقلية، أو تُضاف إلى عصير البروتين، وفقًا لأخصائيي التغذية لدينا، فإن إضافة المزيد من السبانخ إلى نظامك الغذائي يمكن أن يساعدك على فقدان دهون البطن.

الفلفل الأحمر..

يعد الفلفل الأحمر من الخضروات متعددة الاستخدامات ذات المذاق الطبيعي الذي يتناسب بشكل رائع مع القلي السريع أو فوق وعاء البوريتو. كما أنها مليئة بالعناصر الغذائية التي يمكن أن تساعدك في تحقيق أهدافك المتعلقة بفقدان دهون البطن.

ميزة أخرى للفلفل الأحمر هي أنها تحتوي على نسبة عالية من نوع من الكاروتينويد يسمى الليكوبين، وقد تعلمنا أن الخضروات الغنية بالكاروتينات يمكن أن تساعد فى تقليل الدهون فى البطن .