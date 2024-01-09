شكرا لقرائتكم خبر عن الكاكا مفيدة لصحتك.. تخفض وزنك وتقوى مناعتك ضد الأنفلونزا وتطرد السموم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكشف خبراء الصحة عن "فاكهة الشتاء" وهى الكاكا، والتي عليك تناولها يوميا لإنقاص الوزن وتعزيز جهاز المناعة، حيث تصبح الأنفلونزا والفيروسات أكثر نشاطًا في فصل الشتاء، لذا فإن ضمان أن يكون جهازك المناعي قويًا قدر الإمكان أمر في غاية الأهمية لتجنب المرض، وذلك وفقا لما ذكره موقع Daily Express.



الكاكا تشبه الطماطم

كشف خبراء التغذية عن "فاكهة الشتاء" التي يجب على الجميع تناولها من أجل صحة جيدة، حيث تعد فاكهة الكاكا اليابانية مصدرًا جيدًا للفيتامينات A وC وكذلك المنجنيز، والتي يمكن أن تساعد في منع تجلط الدم وغيرها من المشكلات الصحية.

تحتوي الفاكهة أيضًا على مضادات أكسدة أخرى، مما يساعد على تقليل مخاطر العديد من الحالات الصحية الخطيرة بما في ذلك السرطان والسكتة الدماغية، وفقًا لموقع WebMD.



الكاكا مفيدة لصحتك

وقال أحد خبراء التغذية، إنها تبدو مشابهة جدًا للطماطم، إلا أن لحمها الداخلي البرتقالي الذي يشبه المانجو لذيذ ومليء بخصائص تعزيز المناعة، في حبة واحدة من فاكهة الكاكا تحتوى على 168 جرامًا، يمكنك استهلاك 15% من القيمة اليومية لفيتامين أ، و14 % من القيمة اليومية لفيتامين سي، بالإضافة إلى كميات كبيرة من فيتامين هـ، وك، وب6، والبوتاسيوم - الضروري للحفاظ على صحة الجسم والتمتع بنظام مناعة قوي.

علاوة على ذلك، لا يوجد بها سوى 0.3 جرام من الدهون لكل ثمرة، مما يجعلها إضافة صحية للغاية لنظامك الغذائي.

وقال الموقع، إنها لا تحتوي على العناصر الغذائية الأساسية للجسم فحسب، بل إنها مليئة أيضًا بمركبات مثل الفلافونول ومضادات الأكسدة - مما يساعد على طرد أي سموم سيئة من الجسم، كما أن 6 جرامات من الألياف تساعد على تقليل الالتهاب وتساعد على الهضم الصحي، كما إن الكاكا لها حلاوة خفيفة ونكهة تشبه طبيعة البطيخ، إذا تم تناول الفاكهة في وقت مبكر جدًا، يمكن أن تكون الفاكهة مرة وغير ناضجة لذلك، عندما يُسمح للفاكهة بأن تنضج، يمكن أن تكون حلوة وذات مذاق لذيذ للغاية، يمكنك تناول الكاكا طازجة أو مجففة أو مطبوخة، كما تُستخدم بشكل شائع في الجيلي والمشروبات والفطائر والكاري والحلويات.