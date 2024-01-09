شكرا لقرائتكم خبر عن 81% من القراء يطالبون بتكثيف حملات ضبط عصابات غسل الأموال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات ضبط عصابات غسل الأموال للحفاظ على الاقتصاد، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات ضبط عصابات غسل الأموال للحفاظ على الاقتصاد. وأيد 81% من القراء مطالب تكثيف حملات ضبط عصابات غسل الأموال للحفاظ على الاقتصاد، بينما عارض 19% من القراء مطالب تكثيف حملات ضبط عصابات غسل الأموال للحفاظ على الاقتصاد.

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