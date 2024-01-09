شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق امتحانات الترم الأول للصفين الأول والثانى الثانوى العام.. الخميس والان مع تفاصيل الخبر
وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام تعقد ورقية وإلكترونية للطلاب الذين لديهم أجهزة التابلت وتدربوا عليها بالنسبة لطلاب أولى ثانوى أما الطلاب الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت أو تسلموا الأجهزة ولو يتم تدريبهم على كيفية الإجابة عن الأسئلة الإلكترونية سوف يؤدون الامتحانات ورقيا فى المدارس وفق جداول الاختبارات المعلنة من قبل الإدارات التعليمية والمدارس.
وأشارت الوزارة إلى أن الامتحان الإلكترونى يعقد على شبكات المدارس، وتم التنسيق مع مديريات الكهرباء على مستوى الجمهورية لعدم انقطاع الكهرباء أثناء تأدية الطلاب للامتحانات، مشددة على اى طالب يتعرض لمشكلة تقنية أو فنية سوف يتم تعويضه بامتحان ورقى فى نفس التوقيت الخاص بالامتحان.
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