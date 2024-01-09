شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. بدء امتحانات نصف العام لرابعة وخامسة ابتدائى وتانية إعدادى بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق امتحانات الفصل ‏الدراسي الأول للعام الدراسى 2023 / 2024 بمحافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024 للصفوف الرابع والخامس الابتدائيين والثاني الإعدادي، وذلك وفقًا للجداول الامتحانية التي تم الإعلان عنها مسبقًا.

ووفقًا لجداول الامتحانات، يؤدي طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي اليوم الثلاثاء امتحانهم في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، ويؤدي طلاب الصف الثاني الإعدادي امتحانهم في مادة الدراسات الاجتماعية.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة باستمرار التنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء لتوفير ‏سُبل الراحة من إضاءة جيدة وتهوية للطلاب لأداء الامتحان في هدوء، ودون حدوث أي ‏تجاوزات مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، لسرعة التعامل مع أية حالات طارئة.‏

وشدد محافظ الجيزة على التأكد من توفير البيئة الملائمة لتأدية الإمتحان، ومراعاة التباعد بين الطلاب، حيث انتهت جميع الإدارات التعليمية من تطهير اللجان الامتحانية وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروسات والأوبئة بالمدارس، حرصًا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين أثناء إجراء الامتحانات.

ونبه اللواء أحمد راشد، على ضرورة الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان، والتى تشمل عدم السماح للطلاب والملاحظين والمراقبين العاملين باللجنة اصطحاب المحمول داخل لجان الامتحان.