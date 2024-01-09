فرق الإرشاد الزراعى تنتشر فى محافظات الجمهورية مع مزارعى المحاصيل الشتوية

القاهرة - سامية سيد - انتشرت الفرق الإرشادية الريفية فى معظم محافظات الجمهورية لتقديم النصائح والإرشادات الفنية لمزارعى المحاصيل الشتوية ومربى الثروة الحيوانية ذلك بالتنسيق والتعاون بين مركز البحوث الزراعية وقطاع الإرشاد الزراعى ومديرى مديريات الزراعة والطب البيطرى وجميع أجهزة الوزارة المعنية.

قال الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية إن ذلك يعد أحد أنواع الإرشاد الزراعى التكاملى الذى يمزج بين التعليم وجهًا لوجه، والتعليم عن بعد. حيث يتم هذا النشاط وجهًا لوجه داخل قاعات المراكز الإرشادية، والحقول الإرشادية، والمدارس الحلقية، والندوات الإرشادية، والجزء الثانى من النشاط يتم عن بعد بإستخدام تكنولوجيا المعلومات والإتصال سواء عن طريق وسائل الإعلام أو عن طريق قنوات التواصل الإجتماعى والتطبيقات الالكترونية، مما يؤدى إلى سرعة توصيل المعلومات الإرشادية، وتحقيق الإستفادة القصوى من خبرة علماء المراكز البحثية ومن البنية التحتية للإدارة المركزية للإرشاد الزراعى المنتشرة فى المحافظات، وكذلك الإستفادة من القدرات البشرية المتوافرة بالإدارات المختلفة، إلى جانب تحقيق الإستفادة من الإمكانيات التكنولوجية الموجودة لدى المزارعين مثل الموبايلات الحديثة.

وأضاف رئيس مركز البحوث الزراعية، أن الفرق الإرشادية تقوم سوف بتقديم التوصيات والإرشادات الفنية والتوعية بالاصناف الجديدة من التقاوى والبذور عالية الجودة والإنتاجية وكذلك باساليب والممارسات الزراعية الجديدة وأهمية استخدام الميكنة الحديثة من الزراعة وحتى الحصاد.

وكان السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، عقدا اجتماعا مع قيادات الوزارة المعنية بالإرشاد الزراعى، وبحث معهم التوسع فى تطوير وتقديم خدمات الإرشاد الزراعى والاستعانة بالإرشاد الرقمى والتطبيقات الحديثة حتى تصل إلى جميع المزارعين فى كل محافظات الجمهورية الأمر الذى يسهم فى زيادة الإنتاجية ورفع مستوى معيشتهم.