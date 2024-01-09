شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف 3 إرشادات مهمة للوقاية من الفيروسات التنفسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن 3 إرشادات مهمة للوقاية من الإصابة بالمتحور الجديد لكورونا والفيروسات التنفسية.

وبحسب وزارة الصحة والسكان تضمنت هذة الإرشادات كل من:-

1 - التطهير المستمر للأيدى والأسطح

2 - تقوية المناعة من خلال التغذية الجيدة

3 - اهتم بالتهوية الجيدة للاماكن وعدم التواجد فى مناطق سيئة التهوية .

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أنه حال الإصابة بالعدوى يجب ارتداء الكمامة لمنع انتقال العدوى للآخرين.

وقالت: "يعطى لقاح الإنفلونزا الموسمية مع أيا من اللقاحات الأخرى فى نفس الوقت أو فى أى وقت قبل أو بعد أى لقاح آخر إذ لا يوجد اشتراط لمدد زمنية فاصلة محددة بين لقاح الإنفلونزا الموسمية وأى لقاح آخر".

وأضافت: "ينشط المصل الجهاز المناعى لإنتاج الأجسام المضادة ضد المرض، ولكنه لا يوفر الحماية الكاملة مثل باقى التطعيمات، بل يقلل حدة الإصابة، وعدد مرات الإصابة بالأنفلونزا".