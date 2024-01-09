شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح للتعامل مع أجواء "طوبة" الباردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‎بدأ اليوم الثلاثاء، شهر طوبة خامس شهور التقويم المصرى، وأبرد شهور السنة في مصر، وذلك بموجة برودة وحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ليدخل الشتاء الحقيقي وبرودة الطقس، وذكروا فى الأمثال عن هذا الشهر "طوبة تخلى الصبية كركوبة، من كثرة البرد والرطوبة ".

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم 5 نصائح من الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ للتعامل مع هذا الطقس البارد...

‎1- ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة و "الكوفية" التى تحمى الرقبة من البرد.

‎2- تناول المشروبات الدافئة والأكلات الشتوية مثل (العدس).

‎3- تناول الأطعمة الغنية بفيتامين C وفيتامين D ، مثل الفواكه والخضروات، والتى تساعد على تجنب نزلات البرد والحفاظ على نظام المناعة الخاص بك يعمل بشكل جيد.

‎4- العناية بالنظافة المناسبة أثناء الطقس البارد، على سبيل المثال، اغسل يديك عندما تصل إلى المنزل وقبل الأكل، لتجنب البرد، احرص على عدم لمس فمك، أو عينيك، أو أنفك، إذا لم تغسل يديك.

‎5- يجب أن تحصل على راحة كافية، النوم 8 ساعات على الأقل، وتجنب البقاء مستيقظًا، هذا سيضمن أن حالتك المزاجية وصحتك في حالة ممتازة.