شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيليون يحتجون أمام مقر لقاء بلينكن وهرتسوج للإفراج عن ذويهم المحتجزين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم إسرائيليون وقفة احتجاجية أمام مقر لقاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج للمطالبة بالإفراج عن ذويهم المحتجزين في غزة، نقلا عن القاهرة الإخبارية.

أعلنت فصائل فلسطينية، خوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيمي بلاطة وعسكر بالرصاص والعبوات الناسفة.

وأصيب 6 فلسطينيين برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيمي عسكر وبلاطة.

ونفذ جيش الاحتلال حزاما ناريا وسط مدينة دير البلح بقطاع غزة، واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي نابلس وحاصرت مخيمي عسكر وبلاطة، نقلا عن القاهرة الإخبارية.