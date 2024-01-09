شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام فى عمر السد العالى فى ذكرى وضع حجر أساسه.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل:
1- السد العالى يعد "أعظم مشروع هندسى في القرن العشرين" .
2- حمى هذا المشروع مصر من الجفاف والفيضانات على مدى عشرات السنوات .
3- نموذج لقدرة الشعب المصرى على البناء والعمل عندما إستطاعت السواعد المصرية بناءه بكل إصرار وعزيمة .
4- اتخذ قرار انشاء السد في عام 1953 بتشكيل لجنة لوضع تصميم للمشروع .
5- تم وضع تصميم السد العالى فى عام 1954 تحت إشراف المهندس موسى عرفة والدكتور حسن زكى بمساعدة عدد من الشركات العالمية المتخصصة .
6- لجأت مصر آنذاك لتأميم قناة السويس فى عام 1956 لتوفير الموارد المالية اللازمة لبناء السد العالي .
7- تم توقيع إتفاقية بناء السد العالى في عام 1958
8- تم وضع حجر الأساس فى 1960.
9- تم افتتاحه فى 15 يناير عام 1971 ، وأصبح هذا اليوم عيدا قوميا لمحافظة أسوان .
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