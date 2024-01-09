شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام فى عمر السد العالى فى ذكرى وضع حجر أساسه.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل مصر اليوم بذكرى مرور 64 عاما على قيام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بوضع حجر الأساس للسد العالى وذلك يوم 9 يناير 1960.

وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل:

‎1- السد العالى يعد "أعظم مشروع هندسى في القرن العشرين" .

‎2- حمى هذا المشروع مصر من الجفاف والفيضانات على مدى عشرات السنوات .

‎3- نموذج لقدرة الشعب المصرى على البناء والعمل عندما إستطاعت السواعد المصرية بناءه بكل إصرار وعزيمة .

‎4- اتخذ قرار انشاء السد في عام 1953 بتشكيل لجنة لوضع تصميم للمشروع .

‎5- تم وضع تصميم السد العالى فى عام 1954 تحت إشراف المهندس موسى عرفة والدكتور حسن زكى بمساعدة عدد من الشركات العالمية المتخصصة .

‎6- لجأت مصر آنذاك لتأميم قناة السويس فى عام 1956 لتوفير الموارد المالية اللازمة لبناء السد العالي .

‎7- تم توقيع إتفاقية بناء السد العالى في عام 1958

‎8- تم وضع حجر الأساس فى 1960.

‎9- تم افتتاحه فى 15 يناير عام 1971 ، وأصبح هذا اليوم عيدا قوميا لمحافظة أسوان .