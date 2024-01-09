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أرقام فى عمر السد العالى فى ذكرى وضع حجر أساسه.. تعرف على التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - تحتفل مصر اليوم بذكرى مرور 64 عاما على قيام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بوضع حجر الأساس للسد العالى وذلك يوم 9 يناير 1960. 

 

وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل:

 

‎1-  السد العالى يعد "أعظم مشروع هندسى في القرن العشرين" .

 

‎2-  حمى هذا المشروع مصر من الجفاف والفيضانات على مدى عشرات السنوات .

 

‎3- نموذج لقدرة الشعب المصرى على البناء والعمل عندما إستطاعت السواعد المصرية بناءه  بكل إصرار وعزيمة .

 

‎4- اتخذ قرار انشاء السد في عام 1953  بتشكيل لجنة لوضع تصميم للمشروع .

 

‎5- تم وضع تصميم السد العالى فى عام 1954 تحت إشراف المهندس موسى عرفة والدكتور حسن زكى بمساعدة عدد من الشركات العالمية المتخصصة .

 

‎6-  لجأت مصر آنذاك لتأميم قناة السويس فى عام 1956 لتوفير الموارد المالية اللازمة لبناء السد العالي .

 

‎7- تم توقيع إتفاقية بناء السد العالى في عام 1958 

 

‎8- تم وضع حجر الأساس فى 1960.

 

‎9- تم افتتاحه فى 15 يناير عام 1971 ، وأصبح هذا اليوم عيدا قوميا لمحافظة أسوان .

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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