شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تكشف تفاصيل عقد لجنة خاصة للطلاب المرضى بالثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن تخصيص لجنة لأى طالب مريض بالثانوية العامة يتم إذا كانت الحالة الصحية للطالب تمنعه عن حضور الامتحانات فى المدارس، مضيفة أنه يتم تقديم مستندات إلى الإدارة التعليمية التابع لها لإرسالها إلى الإدارة العامة للتعليم الثانوي في الوزارة للنظر في الحالة

وقالت الوزارة: إذا ثبت تعذر الطالب عن أداء الامتحان صدر قرار بأحقيته في أداء الامتحان بالدور الثاني من نفس العام مع الحصول على الدرجات الفعلية في المواد التي يصدر القرار بشأنها، على أن يعتمد القرار من الوزارة وإذا استمر العذر سواء كان مرضيا أو خلافه بالدور الثاني لا يحتسب عام رسوب ولا يحتسب ضمن عدد التقدم للامتحان.

وشددت الوزارة على أنه يسمح فقط للطلاب الذين يعانون من الأمراض السرطانية والذين لا يستطيعون مغادرة المستشفى بأداء الامتحان بلجنة خاصة بمرافق داخل المستشفى الحكومي التي يتلقى فيها العلاج، على أن يتقدم ولي أمر الطالب بتقرير طبي بحالة الطالب الصحية بعدم قدرته على مغادرة المستشفى التي يتلقى فيها العلاج إلى الإدارة العامة للامتحانات، كما يتم تكليف لجنة المتابعة الرئيسية بالتوجه إلى المستشفى التي يعالج فيها الطالب للتأكد من وجوده بها وكذلك الحالة الصحية له والتأكد من أحقية أداء الطالب الامتحان بالمستشفى من عدمه .

وأوضحت أنه يتم تشكيل لجنة سير امتحان للتواجد بمقر المستشفى التي يعالج فيها الطالب أيام الامتحان لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو أدائه للامتحان داخل المستشفى.