شكرا لقرائتكم خبر عن رصد إطلاق صواريخ من لبنان تجاه يفتاح والمنارة بالتزامن مع تسلل طائرات مسيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كان وسام الطويل القيادي البارز في كتيبة "الرضوان" التابعة لـ"حزب الله" قد تم اغتياله، في قصف إسرائيلي استهدف سيارته في جنوب لبنان، في وقت يثير التصعيد عند الحدود بين لبنان وإسرائيل الخوف من توسع نطاق الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وفى قطاع غزة، سقط شهيد وعدد من الجرحى في قصف إسرائيلي لمنزل غرب خان يونس جنوبي القطاع.

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