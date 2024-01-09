شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى يستقبل نظيرته الألمانية فى مقر الخارجية بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل وزير الخارجية سامح شكرى فى مقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة أنالينا بيربوك وزيرة خارجية ألمانيا، لبحث تطورات الأوضاع فى المنطقة خاصة الوضع فى الأراضى الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة. ومن المتوقع أن يجري الوزير سامح شكري جلسة مباحثات ثنائية مع وزيرة الخارجية الألمانية، تتناول تطورات الأوضاع في المنطقة خاصة العدوان الإسرائيلي على غزة، ومن المقرر أن يعقد أول مؤتمر صحفي مشترك في مبنى وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة. نشر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد ابو زيد صورا تبرز استقبال الوزير شكري لنظيرته الألمانية فى العاصمة الإدارية الجديدة.

سامح شكرى ونظيرته الألمانية

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