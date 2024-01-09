شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. سحب ملفات وظيفة معاون نيابة إدارية لخريجى 6 جامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ غدًا الأربعاء هيئة النيابة الإدارية إجراءات سَحب وتقديم ملفات المتقدمين لِشَغل وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي الجامعة البريطانية والجامعة الألمانية، وكلية الشرطة وجامعة فاروس وجامعة الأزهر فرع الإسكندرية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ممن أتموا عملية التسجيل الإلكتروني، وذلك بمقر رئاسة الهيئة الكائن بمدينة السادس من أكتوبر، اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية والنصف عصراً.

كانت الهيئة أعلنت عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، وكلية الشرطة دفعة 2023، ويوضح ”الخليج 365” في النقاط التالية الشروط الواجب توافرها في المتقدم للوظيفة:

* يُشترط فى المتقدم أن يكون التقدير التراكمي لا يقل عن جيد.

* وأن يجتاز المقابلة الرسمية.

* وتوافر الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة سواء باكتمال التحريات الأمنية أو اكتمال الكشف الطبي.

* بعد اجتياز هذه الشروط يتم إعلان النتيجة النهائية، عقب إجراء المقابلات التى يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية.