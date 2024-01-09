شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. سحب ملفات وظيفة معاون نيابة إدارية لخريجى 6 جامعات والان مع تفاصيل الخبر
كانت الهيئة أعلنت عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، وكلية الشرطة دفعة 2023، ويوضح ”الخليج 365” في النقاط التالية الشروط الواجب توافرها في المتقدم للوظيفة:
* يُشترط فى المتقدم أن يكون التقدير التراكمي لا يقل عن جيد.
* وأن يجتاز المقابلة الرسمية.
* وتوافر الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة سواء باكتمال التحريات الأمنية أو اكتمال الكشف الطبي.
* بعد اجتياز هذه الشروط يتم إعلان النتيجة النهائية، عقب إجراء المقابلات التى يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية.
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