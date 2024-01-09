شكرا لقرائتكم خبر عن 180 شاحنة مساعدات جديدة تدخل قطاع غزة عبر معبر رفح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل للجانب الفلسطينى عبر معبر رفح بين مصر وقطاع غزة 180 شاحنة مساعدات جديدة، تم تسييرها من مراكز استقبال المساعدات لغزة القادمة عن طريق مطار وميناء العريش والطرق البرية خلال الساعات القليلة الماضية.

وكشفت حركة العبور بمعبر رفح، أن الشاحنات حملت مواد إغاثة وأدوية وأغذية ودخلت من بوابة معبر رفح من الجانب المصرى فى طريق مسارها المقرر لتسلم للهلال الأحمر الفلسطينى.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني فى بيان أن طواقهما تسلمت 5625 شاحنة من الهلال الأحمر المصري عبر معبر رفح منذ تاريخ 21/10/2023 وحتى تاريخ 6/1/2024، تحتوي الشاحنات على طعام وماء ومساعدات إغاثية ومستلزمات طبية وأدوية، فيما بلغت إجمالي حصة الجمعية من الشاحنات 3833 شاحنة، فيما تم تسليم 1792 شاحنة لصالح الأونروا وجهات أخرى ذات العلاقة، و‏بلغ عدد مركبات الاسعافالتي تسلمتها الجمعية (88) مركبة إسعاف، حيث تم توزيعها وفق آلية معتمدة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وتابع بيان الهلال الأحمر الفلسطينى بغزة أنه تواصل طواقم الهلال استلام المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح بالتنسيق مع منظمة الأونروا، ويتم تسليم المساعدات لوزارة التنمية الاجتماعية والمؤسسات المعنية لتقوم بدورها بالتوزيع على المستفيدين، وسلم الهلال الأحمر الفلسطيني خلال الفترة المذكورة ما نسبته 66.5% من حصته من الشاحنات الغذائية والإغاثية لوزارة الشؤون الاجتماعية وحوالي 20% للأونروا ومؤسسات أخرى، أما بالنسبة للمساعدات الطبية والأدوية فقد سلّمت الجمعية حوالي 62% من المساعدات الطبية لوزارة الصحة و5% للأونروا و22% لمستشفيات المجتمع المحلي والخاصة.