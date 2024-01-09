شكرا لقرائتكم خبر عن بدء احتفالية جامعة حلوان لافتتاح نادى الجامعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت قبل قليل فعاليات احتفالية جامعة حلوان، لافتتاح نادى الجامعة وذلك بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة ورئيس مجلس إدارة نادي جامعة حلوان، ولفيف من بعض الشخصيات العامة من رؤساء الاتحادات والأندية الرياضية

يأتى ذلك في إطار الرؤية التطويرية لجامعة حلوان والتي تقوم على الاستفادة القصوى من إمكانياتها المكانية والأكاديمية، وفي إطار توفير أكبر قدر ممكن من فرص التدريب لطلاب الجامعة.

كما أن النادي يهدف الى تكوين فرق رياضية للمشاركة باسم نادى الجامعة فى أنشطة ومسابقات دولية، وهذا يسهم فى جعل الرياضة مكوناً أساسياً فى العملية التعليمية، وتمكين الشباب من ممارسة الرياضة على ملاعب مجهزة بأفضل التجهيزات.

وكذلك بهدف التوسع فى ممارسة الرياضة للطلاب ويكون نادى جامعة حلوان ايضا المنفذ الرياضي والترويحي لطلاب الجامعة وموظفيها وأعضاء هيئة التدريس وأسرهم.

وتتميز جامعة حلوان بوجود منشآت رياضية عالية المستوى وتشمل صالة مغطاة مجهزة علي اعلي مستوي وتضم كافة الوحدات اللازمة للتشغيل من غرف خلع ملابس وجيم ومركز صحي وصالة ألعاب السلاح والمنازلات وثلاث ملاعب اسكواش وصالة للمؤتمرات مجهزة بكافة الوسائل التعليمية، فضلا عن الملاعب الخارجية التي تضم استاد كرة قدم وثلاث ملاعب خماسيات كرة قدم وملاعب مفتوحه لرياضات السلة والطائرة واليد والتنس ومضمار لألعاب القوى .

وبدأ النادي في اجراءات انشاء فروع النادي بكلا من كلية علوم الرياضة للبنين بالهرم ، وكلية علوم الرياضة للبنات بالجزيرة التي من المقرر أن تكون نادي لجميع الألعاب النسائية وفي غير اوقات التشغيل الاكاديمي ، والملاعب والصالة المغطاة بكلية الهندسة بحلوان والملاعب بكلية الهندسة بالمطرية.