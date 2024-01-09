شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: ندوات توعية فى 200 مدرسة وجامعة خلال ديسمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة العمل من خلال الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة ، عن ما جرى تحقيقه فى مجال التوعية ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بالمنشات التعليمية خلال شهر ديسمبر الماضى، وذلك حفاظاً على أمن وسلامة العاملين والطلاب بالمنشآت التعليمية على مستوى محافظات الجمهورية، حيث جرى خلال شهر ديسمبرالماضى 2023 تنظيم ندوات توعوية فى عدد 200 مدرسة وجامعة، بلغ عدد المستفيدين من المدرسين والعاملين والطلاب خلالها 4000 مشارك، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتفعيل دور أجهزه السلامة، والاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بالقطاع التعليمى على مستوى الجمهورية حفاظاً على الأرواح والمنشآت من المخاطر والوقاية من حدوثها وتوفير مناخ آم.

وأوضحت الوزارة، فى بيان لها، أن الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة متمثلة فى الإدارة العامة لتأمين بيئة العمل بالوزارة قامت بتنفيذ وحضور عدد من المبادرات في المنشآت التعليمية تحت شعار "سلامتك تهمنا" بمديرية التربية والتعليم والادارات التعليمية بمحافظة الشرقية، كما وجهت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة متمثلة في الإدارة العامة لتامين بيئة العمل إدارات السلامة والصحة المهنية بالمديريات ومكاتب السلامة والصحة المهنية التابعه لها، والمنتشرة فى كافة أرجاء الجمهورية بتكثيف ندوات التوعية والتثقيف تحت شعار"سلامتك تهمنا" بالمنشآت التعليمية، حيث جرى خلال الربع الثانى من الخطة الموضوعة لتنفيذها خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2023 عقد ندوات بالمنشآت التعليمية بعدد 515 ندوة، وكان عدد المستفيدين منها من المدرسين والعاملين والطلبة خلال تلك الفترة 10 آلاف و600 مستفيد استعرضت تلك الندوات مفهوم السلامة والصحة المهنية وتحليل وتقييم المخاطر، وخطط الطوارئ والإخلاء وكيفية إعدادها وطرق الوقاية من مخاطر الحريق.

جدير بالذكر أن إدارات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل تختص بوضع السياسات العامة والخطط والبرامج التي تكفل حماية القوى العاملة من مخاطر العمل وحوادثه والأمراض المهنية وكذلك الحفاظ على مقومات الانتاج الرئيسية من مبانى وعدد وآلات ومواد وخامات ومنتجات و للإدارة إستراتيجة وعدة قرارات و منها: الإستراتيجية المصرية للسلامة والصحة المهنية والتى تستهدف تقليص عدد الأشخاص الذين يصابون أو يلقون حتفهم فى العمل، وخفض معدلات الإصابة في مكان العمل بنسبة 40 % على الأقل.