شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف: انعقاد 66 ندوة علمية ببرنامج "أئمة الحديث الدعوى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف انطلاق برنامج "أئمة الحديث الدعوى" حيث أقيمت بعد صلاة العشاء أمس (66) ندوة علمية تحت عنوان: "الإمام ابن ماجه (رحمه الله).. نشأته وحياته وجهوده العلمية"، وذلك علي النحو التالى:

ففى مديرية أوقاف القاهرة أقيمت ندوة بمسجد عثمان بن عفان بالرحاب- القاهرة الجديدة، ومسجد العروبة- ومسجد الكوثر- بالشروق، ومسجد سعيد جقمق- وسط القاهرة.

وفي مديرية أوقاف القليوبية أقيمت ندوة بمسجد الشامخية- بنها، - شبرا، ومسجد الكبير الفقهاء- شبين القناطر، ومسجد النور- المنشية - بنها ثان، ومسجد المجمع الإسلامي – العبور.

وفي مديرية أوقاف الغربية أقيمت ندوة بمسجد الشيخة نور الصباح- طنطا، ومسجد عبد الحي خليل- المحلة أول، ومسجد السلام الشال- بطنطا.

وفي مديرية أوقاف الدقهلية أقيمت ندوة بمسجد مجمع الرحمن- ش مجمع المحاكم- مدينة المنصورة، ومسجد علي بن أبي طالب- ميت خميس، ومسجد القهوجي- ش بورسعيد- مدينة المنصورة، ومسجد السادات – دكرنس، ومسجد الموافى- برق العز، ومسجد الشهداء- البهوفريك- أجا.

وفى مديرية أوقاف الإسماعيلية أقيمت ندوة بمسجد كفر الشيخ عطية - التل الكبير، ومسجد الإيمان والتقوى– الشيخ زايد- الإسماعيلية.

وفى مديرية أوقاف كفر الشيخ أقيمت ندوة بمسجد الكبير- سيدي سالم غرب، ومسجد أبو العزايم- سيدى سالم غرب، ومسجد التوبة- القنطرة- كفر الشيخ، ومسجد المدينة المنورة- بدسوق، ومسجد حماد –بها- دسوق بحرى.

وفى مديرية أوقاف مطروح أقيمت ندوة بمسجد الأفراد - ع الأفراد - مطروح.

وفي مديرية أوقاف الوادى الجديد أقيمت ندوة بمسجد الاستقامة - بمدينة الخارجة، ومسجد المجمع الإسلامي- مركز الداخلة.

وفى مديرية أوقاف بنى سويف أقيمت ندوة بمسجد الفرقان - ش صلاح سالم - بندر بني سويف.

وفى مديرية أوقاف أسيوط أقيمت ندوة بمسجد ناصر- ميدان المنفذ- أسيوط، ومسجد أبو بكر الصديق - ش سيتي قلتا- غرب أسيوط، ومسجد عمر مكرم-الزهراء- أسيوط، ومسجد الكبير -الوليدية- شمال المدينة، ومسجد - الحق -السادات- أسيوط، ومسجد بدر-- أسيوط.

وفي مديرية أوقاف البحر الأحمر أقيمت ندوة بمسجد أبو بكر الصديق- سفاجا.

وفي مديرية أوقاف المنوفية أقيمت ندوة بمسجد سيدي خليل - شبين الكوم، ومسجد الأنصار - شبين الكوم، ومسجد الهاشمي – السادات.

وفي مديرية أوقاف سوهاج أقيمت ندوة بمسجد القطب– سوهاج، ومسجد الزهراء– سوهاج، ومسجد العصارة– بني حميل، ومسجد الأنصاري - طهطا.

وفي مديرية أوقاف الأقصر أقيمت ندوة صلاح الدين - بندر الأقصر، ومسجد القاضي كراع - أصفون، ومسجد النور- بالقرنة، ومسجد الرحمة- إسنا، ومسجد الرحمن أبو حليمة- أرمنت، ومسجد العتيق - بأرمنت الوابورات.

وفي مديرية أوقاف البحيرة أقيمت ندوة بمسجد الهداية- دمنهور.

وفي مديرية أوقاف الجيزة أقيمت ندوة بمسجد أبو بكر الصديق- البدرشين أول، ومسجد علي بن أبي طالب - الدقي، ومسجد الغفران- الهرم.

وفي مديرية أوقاف الشرقية أقيمت ندوة بمسجد الحرمين بالجديدة – منيا القمح، ومسجد النصر الكبير- ديرب نجم، ومسجد الكبير بالزهراء- بردين، ومسجد مجمع الطاروطي- بطاروط- الزقازيق، ومسجد أبو العلا حسان- أبو حماد، ومسجد الشهيد أبو أحمد- غرب الزقازيق.

وفي مديرية أوقاف شمال سيناء أقيمت ندوة بمسجد المجمع الإسلامي بالمساعيد، ومسجد النصر – العريش.

وفي مديرية أوقاف السويس أقيمت ندوة بمسجد الغريب– السويس.

وفي مديرية أوقاف الإسكندرية أقيمت ندوة بمسجد عصر الإسلام- سيدي جابر، ومسجد عمر بن الخطاب– كامب شيراز.

وفي مديرية أوقاف جنوب سيناء أقيمت ندوة بمسجد عباد الرحمن- الزهراء.

وفي مديرية أوقاف المنيا أقيمت ندوة بمسجد عبد الرحمن زيان- دير مواس.