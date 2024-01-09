شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا التعليم العالى والشباب يشهدان توقيع برتوكولات تعاون بشأن نادى جامعة حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، 3 برتوكولات تعاون مع رجال أعمال وشركات بشأن اهداء حلقة ملاكمة بجميع مشتملاتها إلى نادى جامعة حلوان حرصاً على استكمال مسيرة الدعم الرياضي بالنادى وإيمانا فى الاستفادة منها على جميع الأصعدة والمستويات.

كما وقع الدكتور السيد قنديل برتوكول تعاون مع شركة خاصة فيما بينهما والعمل بإرادة مشتركة على إدارة الأنشطة الرياضية بنادى جامعة حلوان وفروعه الإدارة المثلى التى تضعه فى مصاف الأندية الرياضية الكبرى وتؤهله للمنافسات فى كافة الألعاب الرياضية على كافة المستويات المحلية والدولية - وبما يؤهل لإعداد أجيال متميزة تتوافر لهم فرص الاحتراف فى مختلف الألعاب الرياضية والعمل معا من خلال ما يمتلكه الطرف الثانى من خبرات فى هذا المجال ومن خلال دعم جامعة حلوان للنادي بكوادره العلمية في النشاط الرياضي.

جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.