محافظة الجيزة ترفع 5 آلاف طن مخلفات ورتش من أرض المطاحن بشارع فيصل

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القاهرة - سامية سيد - كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس هيئة النظافة والتجميل بالدفع بالمعدات وفرق النظافة اللازمة ورفع كافه المخلفات والرتش من أرض المطاحن الكائنة بشارع الملك فيصل وتمهيدها ورفع كفاءتها لاستغلالها على الشكل الأمثل، وذلك في إطار جهود المحافظة في تحسين منظومة النظافة وإضفاء المظهر الحضاري علي الطرق والمحاور المرورية.

واطلع المحافظ على جهود العمل، والتي أسفرت عن رفع 5 آلاف طن مخلفات ورتش بأرض المطاحن بفيصل التابعة لحي بولاق الدكرور، وذاك خلال ورديات عمل تمت على مدار أسبوع من خلال المحافظة ممثلة في هيئة النظافة.

وشدد المحافظ على رئيس هيئة النظافة بتعيين خدمات ثابتة لمتابعة حالة الأرض وعدم السماح بتكرار تواجد المخلفات والرتش بها، واتخاذ كافه الإجراءات القانونية حيال أي عمليات إلقاء للرتش بالمخالفة في الطرق العامة.

وأشار اللواء أحمد راشد، إلى أن منظومة النظافة تحظى بمتابعة دورية على مدار اليوم للوصول للمستوى المطلوب وتحسين كفاءة عمل المنظومة.

ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز بالمتابعة الميدانية لحالة النظافة بالشوارع الجانبية ومتفرغات الشوارع الرئيسية ومتابعه اداء شركات الجمع السكني لتحسين حاله النظافة.



رفع 5 آلاف طن مخلفات ورتش من أرض المطاحن بشارع فيصل



رفع المخلفات من أرض المطاحن بشارع فيصل



رفع المخلفات والرتش من أرض المطاحن بشارع فيصل