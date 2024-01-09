شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب: ندرس تعميم تجربة إنشاء نادى جامعة حلوان بباقى الجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، إن نادى جامعة حلوان إضافة رياضية كبيرة للمنظومة الرياضية فى مصر موجهًا الشكر لوزير التعليم العالى على التعاون والدعم المستمر بين الوزراتين، والدكتور السيد قنديل على جهوده فى جامعة حلوان ليس فقط فى إنشاء نادى الجامعة ولكن فى مختلف القطاعات بالجامعة.

وأضاف الدكتور أشرف صبحى، خلال كلمه له بالمؤتمر الصحفى المنعقد الآن على هامش افتتاح نادى جامعة حلوان، لأول مرة نكون أمام نادى اجتماعى رياضى جامعى ومشهر طبقا لقانون الرياضة ويحقق مستهدافتنا للتطوير الرياضى سيكون له أثر كبير على المستوى المجتمعي والرياضى وسيكون إضافة لكل الألعاب، بالإضافة إلى أن يشجع طلاب الجامعة على ممارسة النشاط الرياضى وتكوين منتخبات لمختلف الألعاب.

وتابع وزير الشباب والرياضة: "إن تجربة إنشاء نادى جامعة حلوان، تجربة مهمة وملهمة سندرس تطبيقها على مستوى الجامعات المصرية".