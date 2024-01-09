نقابة المهندسين تناقش مع الإسكان مشروع لائحة التصالح فى مخالفات البناء

القاهرة - سامية سيد - التقى وفد من نقابة المهندسين، برئاسة المهندس طارق النبراوي– نقيب المهندسين، بالمهندسة نفيسة محمد هاشم مستشار وزارة الإسكان والمشرف على قطاع الإسكان والمرافق، ورئيس لجنة إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التصالح بوزارة الإسكان، بتكليف من الدكتور عاصم الجزار- وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية.

وشهد اللقاء طرح رؤية النقابة فى قانون التصالح الجديد ومشروع اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون 187 لسنة 2023.

ومن جانبها تلقت المهندسة نفيسة هاشم المقترحات، واعدة بدراستها والتنسيق مع نقابة المهندسين.

ويهدف مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء إلى تلافى الإشكاليات التى كشف عنها التطبيق العملى للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.