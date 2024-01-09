شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل إنشاء مترو الإسكندرية ومدة التنفيذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت وزارة النقل المصرية فى إنشاء أول مترو أنفاق فى محافظة الإسكندرية، حيث ايقاف قطار ابو قير لتحويله لمترو أنفاق، كما تم قبل ذلك توقيع عقد تنفيذ أعمال البنية الأساسية والأنظمة لمترو الإسكندرية، وذلك ضمن الاهتمام بمحافظة الإسكندرية وضمن خطة وزارة النقل لتطوير خطوط النقل السككى داخل جمهورية مصر العربية عامة وبمحافظة الإسكندرية خاصة باعتبارها ثانى أكبر محافظة بالجمهورية ومن أهم المحافظات السياحية والتى تشهد ازدحاما كبيرًا وخاصة فى فصل الصيف.

وفى النقاط التالية نرصد تفاصيل إنشاء مترو الإسكندرية:

1. سيتم تحويل خط أبو قير إلى مترو كهربائى بحيث يمتد بطول 43.2 كيلو متر

2. يشتمل على 20 محطة وتبلغ السرعة التشغيلية للخط 100 كم/ساعة.

3. يتم تنفيذه على ثلاث مراحل منفصلة.

4. المرحلة الأولى تمتد من محطة أبو قير حتى محطة مصر بطول 21.7 كم.

5. المرحلة الأولى تمتد فى مسار سطحى بطول 6.5 كم من محطة مصر حتى ما قبل محطة الظاهرية ثم فى مسار علوى بطول 15.2 كم حتى محطة أبو قير.

6. سيتم تبادل الخدمة مع خط سكك حديد (القاهرة – الإسكندرية) فى محطة مصر ومع خط سكك حديد رشيد فى محطة المعمورة.

7. يتبادل الخدمة مع ترام الرمل فى محطتى سيدى جابر وفيكتوريا.

8. مخطط مد الخط باتجاه برج العرب ليربط مع الخط الأول للقطار الكهربائى السريع.

9. مقرر أن يمتد باتجاه أبو قير الجديدة ليربط مع الخط الرابع من القطار الكهربائى السريع.

10. يربط شبكات النقل الجماعى فى محافظة الإسكندرية مع بعضها.

11. مدة تنفيذ "الأعمال المدنية - أعمال السكة - أعمال الإشارات - الاتصالات - التحكم المركزى - بوابات التذاكر - أعمال الإمداد بالطاقة - الأعمال الكهربائية والميكانيكية - معدات الورشة" 30 شهر.

12. تم إلغاء المزلقانات بإجمالى 14 مزلقان والمعابر المخالفة والتقاطعات مع الحركة المرورية.

13. سيتم زيادة الطاقة القصوى للركاب من 2850 راكب/ساعة/اتجاه إلى 60.000 راكب/ساعة/اتجاه.

14. سيتم تقليل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة.

15. سيتم زيادة سرعة التشغيل من 25 كم/ساعة إلى 100 كم/ساعة

16. تحقيق زمن أقصر للتقاطر من 10 دقائق إلى 2.5 دقيقة.